Unbekannte haben in Godramstein ein Cabriodach aufgeschlitzt und aus dem Auto Wertgegenstände geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 58-jährige Besitzer am Dienstag, 14. April, gegen 21 Uhr seinen Pkw in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er einen Tag später gegen 15 Uhr zum Cabrio kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter das Verdeck aufgeschnitten hatten. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden zudem Wertgegenstände entwendet, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter. Die Schadenshöhe liegt demnach im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.