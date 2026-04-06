Bei dem sonnigen Frühlingswetter wächst offenbar nicht nur bei ehrlichen Eisfans die Lust auf kalte Süßigkeiten, sondern auch bei Langfingern. In Offenbach knackten Unbekannte an Ostern den dortigen Eisautomaten. Zeugen bemerkten den Schaden am Karfreitag und meldeten den Fall der Polizei. Nach deren Angaben wurden 13 Eisbecher gestohlen. Der beim Aufbruch entstandene Sachschaden fällt allerdings deutlich höher aus als der Wert der Beute. Die Polizei in Landau bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Telefon 06341 2870.