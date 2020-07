Diebe haben in der Tabernae-Montanus-Straße einen Kinderwagen mitgehen lassen. Die Polizei nennt als Tatzeitraum den Dienstag zwischen 7 und 14 Uhr. Der Kinderwagen ist orangefarben. Er war mit einer Kette gesichert, der Wert liegt bei 80 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Kinderwagens machen können oder im Zusammenhang mit dem Diebstahl etwas beobachten haben, bittet die Polizei in Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.