Am Donnerstag zwischen 0.30 und 7 Uhr sind bislang unbekannte Täter in die Gaststätte im Landauer Schillerpark eingebrochen. Nach Mitteilung der Polizei gelangten sie über aufgehebelte Türen auf der Gebäuderückseite ins Innere und stahlen dort hauptsächlich Bargeld aus Automaten und Geldkassetten in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.