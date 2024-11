Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in der Landauer Königstraße in das Geschäft Jumpnshoez eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie gegen 2.40 Uhr aus der Kasse einen niedrigen vierstelligen Betrag gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.