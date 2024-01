In der vergangenen Woche wurden an der Gleisweilerer Einsegnungshalle circa 20 Meter Regenrinne aus Kupfer gestohlen. Es wurde auch versucht, die Dachabdeckung zu entfernen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Ortsgemeinde auf 3000 Euro. Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und bittet um Hinweise an die Ortsgemeinde oder an die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 9550.