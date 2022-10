Unbekannte haben mehrere Getränkekisten aus einem Supermarkt in der Annweilerstraße in Landau gestohlen. Laut Polizei wurde das Schloss aufgebrochen, bemerkt wurde der Schaden am Dienstagmorgen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870.