Diebe haben am Dienstagmorgen einen Flohmarkt in der Landeckstraße in Klingenmünster heimgesucht. Laut Mitteilung der Polizei waren die beiden Ganoven in einem roten Lieferwagen ohne Seiten- und Heckfensterscheiben unterwegs. Die beiden Männer sind zwischen 25 und 40 Jahre alt. Sie hielten sich zwischen 9.30 und 10 Uhr auf dem Privatgelände auf, auf dem der häusliche Flohmarkt stattfand. Als die Ausrichterin des Flohmarkts wegen anderer Kunden abgelenkt war, stahlen die Verdächtigen mehrere Gegenstände. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.