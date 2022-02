Dank eines aufmerksamen Zeugen und dessen Mitteilung an die Polizei konnten am Samstagabend an einem Elektronikfachmarkt in Landau drei Personen beim Diebstahl von Schrottgeräten aus einem Container auf frischer Tat ertappt werden. Die zwei Männer und eine Frau im Alter von 30 bis 42 Jahren hatten das Diebesgut schon ins Auto gepackt.

Ungeklärt dagegen ist der Einbruch in zwei Baucontainer in Queichheim in der Nacht auf Freitag. An den Containern in der Maria-Goeppert-Mayer-Straße und der Hermann-Staudinger-Straße wurde jeweils das Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.