Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr versucht, die Geldkassette aus einem abgestellten Linienbus zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Versuch nicht erfolgreich. Ein 53-jähriger Busfahrer aus dem Raum Germersheim hatte sein Fahrzeug an der L512 in Höhe des Wohnmobilstellplatzes in Rhodt während seiner Pause geparkt und sich im hinteren Teil des Busses ausgeruht. Durch das Leeren der Münzgeldkasse wurde er aufgeweckt und sprach den Dieb an. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß über das angrenzende Feld. Laut Beschreibung des Fahrers ist der männliche Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine kräftig-sportliche Figur und trug eine schwarze Jacke, Jeans und Sportschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.