Am Montag, 1. Juli, ist einem 72-Jährigen in einem Supermarkt in der Johannes-Kopp-Straße in Landau der Geldbeutel gestohlen worden. Nach Mitteilung der Polizei muss das gegen 15.15 Uhr passiert sein. Der Mann habe den Geldbeutel in seinen Einkaufswagen gelegt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei warnt erneut davor, Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt zu lassen und Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen zu legen. Vielmehr sollten sie möglichst körpernah getragen werden. Handtaschen sollten im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen gehängt oder unbeaufsichtigt abgestellt werden, nicht einmal bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung. Dieben reichen Sekunden zur Tatausübung. Zudem solle man nur so viel Bargeld mitnehmen, wie es für die geplanten Einkäufe nötig ist. Auf keinen Fall dürfen die Geheimnummern für Karten mitgeführt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.