In der Nacht von Mittwoch, 28. April, auf Donnerstag, 29. April, hat ein bislang unbekannter Täter ein Weidezaungerät samt Solarpanel und Batterie von einer Koppel in der Gemarkung „Hohlmühle“ entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 450 Euro. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.