Ein dreister Dieb hat sich am Montag als Arzt ausgegeben. Laut Polizei war der Unbekannte gegen 11 Uhr in der Weinstraße in Eschbach unterwegs. Er betrat die Wohnung eines 97-jährigen Mannes und behauptete, dass er Arzt sei. Er durchsuchte die Wohnung des Seniors und stahl dessen Geldbörse. Der Täter wird als großer, kräftiger Mann mit heller Hautfarbe beschrieben, er ist Brillenträger. Bei der Tat trug er weiße Kleidung und führte eine Mappe mit sich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.