Der Verein Südliche Weinstraße feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Seine Gründung am 9. September 1971 im Weintor in Schweigen hatte auch das Ziel, vom Image einer schlechten Weinregion wegzukommen. Edith Bosch-Roller, die erste Weinprinzessin der Südpfalz, sagt: „Wir hatten es schwer gegen die Mittel- und Unterhaardter.“ Die heute 71-Jährige erinnert sich an eine aufregende Zeit: etwa an Gelächter in der Berliner U-Bahn und eine besondere Ruhestörung auf der Grünen Woche.

