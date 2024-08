Was müssen sich SUV-Fahrer nicht alles anhören. Mit ihren riesigen Karren verursachen sie schlimme Unfälle, verpesten die Luft und blockieren gleich drei Parkplätze. Aber sind BMW X5, Mercedes GLE und Co. wirklich der Teufel auf vier Rädern, den man unbedingt verbannen muss? Vielleicht haben sie auch bislang ungeahnte Vorzüge. Es gibt zu wenige Plätze in der Stadt, an denen die Sonne nicht volle Kanne brutzelt? Kein Problem, stellen wir ein paar SUV hin, die werfen große Schatten. Im Studentenwohnheim ist kein Zimmer mehr frei? Kein Problem, stellen wir ein paar SUV hin, da drinnen ist genug Platz zum Leben. Wer länger drüber nachdenkt, kommt bestimmt auf weitere Eigenschaften, die gegen die Verbannung von SUV sprechen. Dabei kann es aber auch passieren, dass plötzlich doch Nachteile auftauchen. Man könnte zum Beispiel darauf kommen, dass Bäume als Schattenspender nicht nur besser aussehen als Blechmonster, sondern auch deutlich billiger sind. Und, dass kein SUV serienmäßig mit Bad und Küche ausgestattet ist.