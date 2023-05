Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeden Mittwoch erhalten einkommensschwache Familien Essenspakete von der Tafel in Herxheim – Deutsche ebenso wie Migranten. Für viele Flüchtlinge aus der Ukraine ist dies eine ganz wichtige Hilfe. Journalistin Diana Nakonechna, die in Insheim lebt, erzählt uns, was das für ihre Landsleute bedeutet.

Als ich zusammen mit der Familie meines Mannes in dem Haus in Insheim ankam, in dem wir immer noch leben, haben die Besitzer Nina und Guido Hottes dafür gesorgt, dass wir für die erste