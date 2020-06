Es darf wieder geturnt, getanzt und trainiert werden: Die städtischen Sporthallen werden nach der Corna-bedingten Schließzeit wieder geöffnet. Ausnahmen sind Sporthalle Am Ebenberg und die Gymnastikhallen des Max-Slevogt-Gymnasiums und der Pestalozzi-Grundschule. Sie bleiben vorerst geschlossen. Für die Nutzung der anderen Hallen hat die Stadtverwaltung ein Hygienekonzept erarbeitet, das sie den Vereinen und Sportgruppen in der kommenden Woche vor Ort erläutert. Danach startet der Trainingsbetrieb, heißt es in einer Pressemitteilung. Grundpfeiler des Hygienekonzepts sind der Mindestabstands, eine Personenbeschränkung von maximal einer Person pro zehn Quadratmeter und die Maskenpflicht. Auf der Sportfläche selbst muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Auch in den Sommerferien können die Sporthallen genutzt werden. Zwar müssen sie von 4. bis 26. Juli wegen dringender Wartungsarbeiten geschlossen bleiben. In der zweiten Ferienhälfte kann aber wieder trainiert werden.

Die neue Sporthalle West wird voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahrs nutzbar sein, teilt Bürgermeister Maximilian Ingenthron mit. Die Sporthalle der Pestalozzi-Grundschule hingegen ist in der ersten Ferienhälfte geöffnet, aber ab Montag, 27. Juli, geschlossen.