Sie halten den Kontakt zu Gemeinden, Vereinen, Kulturschaffenden und Sportlern, sie stöbern interessante Geschichten auf: Was wäre die RHEINPFALZ ohne ihre freien Mitarbeiter? Sie sind die Stütze der Redaktion. Bei einem großen Treffen am Dienstag war Zeit zum Austausch.

„Man sagt immer: ,Die Mitarbeiter sind das Wichtigste für uns.’ Und es stimmt“, hielt Andreas Bahner gleich mal fest. Bei der ersten Mitarbeiterversammlung der RHEINPFALZ-Redaktion Landau seit Corona machte der stellvertretende Chefredakteur deutlich, dass sich die Zeitungslandschaft grundlegend verändert hat und deswegen auch die RHEINPFALZ ein „Haus im Umbruch“ ist, aber dass dieser Transformationsprozess nur gemeinsam geht. Die RHEINPFALZ habe durch ihre große Lesermarktstudie „Lesewert“ und die Nutzerdaten ihrer Online-Artikel eine gute Datengrundlage dafür, welche Themen die Leser interessieren und wie sie aufbereitet sein sollten. Die „Leserbrille“ aufsetzen, sich an den Bedürfnissen der Nutzer zu orientieren, das ist der Weg, den die RHEINPFALZ eingeschlagen hat. Wir machen die Zeitung und die zugehörigen Online-Produkte ja schließlich für Sie, unsere Leserinnen und Leser.

Besonders im Digitalbereich habe sich immens viel getan und das Tempo werde immer rasanter, sagte Uwe Renners. „Was gerade passiert, das habe ich auch noch nicht miterlebt“, stellte der stellvertretende Chefredakteur Digital vor der Runde von 19 freien Mitarbeitern fest, die an diesem Abend zum Plausch und kulinarischen Verwöhnprogramm ins Landauer Soho gekommen waren. Die Zeitungsbranche durchlaufe gerade harte Zeiten – verdoppelte Papierpreise, verdoppelter Aborückgang, redete Renners nichts schön. Norwegische Zeitungshäuser hätten gezeigt, wie man durch neue Arbeitsweisen und einen auf die Nutzerbedürfnisse gelegten Fokus den Wandel erfolgreich schaffen kann. Das wolle auch die RHEINPFALZ, aber es werde eine „Riesen-Aufgabe“, machte er deutlich.

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Aber bei all der Umwälzung sei es an so einem Abend doch auch einfach eine Freude, mal alle wiederzusehen, fand der Landauer Redaktionsleiter Sebastian Böckmann. Und so ein Abend ist natürlich auch ein passender Anlass, um all unsere Mitarbeiter zu ehren, die schon viele Jahre für die RHEINPFALZ unterwegs sind und schreiben. Allen voran Jochen Wetter, der seit 55 Jahren eine tragende Säule der Leichtathletik-Berichterstattung ist. Für 45 Jahre Mitarbeit wurden die Klingenmünsterer Herzblut-Reporterin Christel Flory, der Göcklinger Geschichten-Entdecker Paul Kleiner, der Theaterszenen-Kenner Rüdiger Krohn und die Klassik-Expertin Gertie Pohlit gewürdigt. Seit 39 Jahren an Bord ist unser Fotograf Paul van Schie, der ein Gesicht unserer Hauses in der Südpfalz ist. Seit 30 Jahren unentbehrlich für die regionale Kulturredaktion sind Nike Luber und Thomas Weiss. Allen gebührt unser Dank, auch wenn nicht alle Geehrten an diesem Abend anwesend sein konnten.

Am Ende wurde Andreas Bahner doch noch etwas emotional. In sechs Wochen gehe er in den Ruhestand, Chefredakteur Michael Garthe folge in einem halben Jahr. „Beide zusammen waren wir fast 50 Jahre an der Spitze. Jetzt verlässt die alte Riege das Schiff.“ Inhaltlich und personell bricht die RHEINPFALZ zu neuen Ufern auf, das wurde an diesem Abend wieder deutlich. Dabei ist sie auf die engagierte und kreative Unterstützung ihrer Mitarbeiter angewiesen. „Ich werde Sie vermissen“, sagte Bahner zum Abschied.