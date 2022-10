Nanu, was ist denn da los? Gibt es im Landauer Rathaus etwa Freibier? Oder wird Brennholz verschenkt? Weder noch. Warteschlangen in dieser Länge seien an Dienstagen und Freitagen normal – das ist die Antwort der Stadtverwaltung auf die Frage, ob es etwas gratis gibt. An diesen beiden Tagen gebe es nämlich im Bürgerbüro die offenen Sprechstunden, während an den anderen Tagen nur mit Online-Terminvereinbarung Dienstleistungen erbracht würden. Die Stadt verweist darauf, dass man mit einer Terminvereinbarung unter termin.landau.de deutlich kürzere Wartezeiten in Kauf nehmen müsse.