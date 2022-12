In der Pflege am Vinzentius-Krankenhaus in Landau sind Menschen aus verschiedenen Nationen beschäftigt. Sie stellt das Krankenhaus beim Internationalen Pflegetag am Freitag, 9. Dezember, von 13 bis 15 Uhr in den Mittelpunkt. Leider machen diese Mitarbeiter immer wieder die Erfahrung, dass sie keine Wohnungen in Landau finden, berichtet Monika Vogler, Leiterin der Nardini-Pflegeschule am Vinzentius. Für manchen Vermieter ist der Name das Problem, für andere die Hautfarbe. Auch das soll am Freitag Thema sein dürfen. Denn eines ist auch klar: Ohne die aufopferungsvolle Arbeit der Pflegekräfte würde es vielen von uns schlechter gehen. Das Vinzentius-Krankenhaus möchte die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund integrieren. Sie sollen ankommen und sich wohlfühlen. Das Programm in den Räumlichkeiten von Gebäude D im Erdgeschoss (Seminarzentrum): Nach der Begrüßung von Pflegedirektor Blerim Hetemi gibt es zwei bis drei Impulsvorträge, zum Beispiel über das Wochenbett in Russland oder die Pflege in Albanien, und Gespräche bei Fingerfood aus verschiedenen Ländern.