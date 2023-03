Ein wichtiger Baustein des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der Zukunft funktioniert „on demand“, also auf Verlangen, auf Bestellung oder ganz einfach: auf Abruf. Seit der Fahrplanumstellung im Dezember gilt in Landau das Angebot VRN Flexline. Die Kleinbusse, die die Lücken im vorhandenen Linienverkehr stopfen und auch abgelegenere Ortsteile komfortabel an das ÖPNV-Netz anschließen, haben sich in dieser Zeit bewährt, teilt die Stadtverwaltung mit. So sehr, dass die Stadt Landau das Angebot in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) ab dem 1. April – wie angekündigt – ausweitet.

Mittlerweile sind die neuen, elektrisch betriebenen Fahrzeuge da. „Kein Scherz: Ab dem 1. April sind die Flexline-Fahrzeuge in unserer Stadt vollelektrisch unterwegs und das selbstverständlich mit Ökostrom“, informiert Verkehrsdezernent Lukas Hartmann.

Längere Betriebszeiten

Die Stadt möchte möglichst viele Menschen dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nehmen. Sie erhofft sich viel vom neuen Deutschland-Ticket. Hartmann betont, gleichzeitig brauche es aber auch ein gutes Angebot im Stadtverkehr. „Das haben wir in Landau seit Ende vergangenen Jahres. Und bei der Mobilität auf Abruf legen wir jetzt noch einmal nach.“

Ab Samstag verlängern sich die Betriebszeiten. So kann die VRN Flexline nun täglich ab 5 statt wie bisher ab 6 Uhr gerufen werden. Donnerstags bis samstags können Nachtschwärmer den Rufbus jetzt bis 3 Uhr früh statt wie bisher „nur“ bis Mitternacht nutzen.

Ebenfalls neu: Alle Stadtdörfer werden nun auch am Wochenende mit der VRN Flexline bedient, um bestehende Lücken im Takt zu schließen. Der Südwesten der Kernstadt, also der Bereich zwischen Wollmesheimer Straße, Zweibrücker Straße und Weißenburger Straße, wird ebenfalls künftig vom mobilen Angebot bedient. Und: Die Eltern von Schülern der Grundschule Wollmesheimer Höhe haben jetzt die Möglichkeit, für die Nachmittagskinder einen Rufbus für den Heimweg zu buchen.

Info

VRN Flexline kann über eine gleichnamige App gebucht werden oder unter Telefon 0621 1077077. Ein- und Ausstieg ist an den regulären Linienbus- und an zusätzlichen Flexline-Haltestellen.