Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer am Samstag vor Heiligabend treffen sich Menschen in der Landauer Stiftskirche, singen Lieder der Mönche aus Taizé, beten, sinnieren über das Leben und freuen sich auf Weihnachten. Corona erlaubt die Nacht der 1000 Lichter diesmal nicht. Nicht in der Stiftskirche, aber zu Hause. Wer mag.

Die Kirche ist kalt, die Leute dürfen nicht singen. Nadja Lackner wollte sich nicht damit abfinden, dass diese besondere Nacht im 25. Jahr sang- und klanglos ausfallen soll. Das kam ihr gar nicht