Daniel Emmerich wird für die Partei Die Linke neu in den Landauer Stadtrat einziehen. Er ersetzt den bisherigen Stadtrat Bastian Stock, teilt die Partei mit. Er werde künftig in Dresden studieren und deshalb die Region verlassen, sagt Stock. Er war unter anderem Mitglied des Landauer Allgemeinen Studierendenausschusses und hatte Demos gegen die Veranstaltungen des rechtsextremen Frauenbündnis Kandel in den vergangenen Jahren organisiert. Der 32-jährige Emmerich studiert Lehramt auf Gymnasium und war im Studierendenparlament aktiv.