Die Landauer Lokalpolitik wirkt größtenteils nur noch peinlich. Einigungen haben keine Haltbarkeit. Die Fronten sind verhärtet. Es ist Zeit für einen neuen Ansatz.

1954, 1974, 1990, 2014 – ja, das sind die Jahre, in denen deutsche Nationalmannschaften Fußball-Weltmeister geworden sind. Alle Teams haben gemeinsam, dass sie zusammengearbeitet haben. Sich in den Dienst der Sache gestellt haben. Großer Erfolg scheint möglich – wenn alle ihre Einzelinteressen ab und an im Sinne der Sache zurückstellen können.

Aber in Landau scheint zu gelten, dass man sich gegenseitig nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln gönnt. Da wird ein Pestizidverbot jahrelang vorberaten und dann auf den letzten Meter verwässert. Dann wird Straßenbegrünung bei sieben Sitzungen besprochen und am Ende trotz voriger Zusage doch noch verändert. Und das alles kurz nachdem eine geplante Wahl der neuen Beigeordneten gestoppt wurde. Die Volten einiger Stadtpolitiker sind nur noch peinlich.

Streit der Normalzustand

SPD und Grüne liegen seit Jahren im Clinch. CDU und SPD haben spätestens in dieser Legislatur gelernt, sich gegenseitig gründlich zu misstrauen. Grüne und CDU hatten zwar ihren Koalitionsvertrag, aber zwischen den Partnern war „Streit“ der Normalzustand. Auch die „Kleinen“ bleiben nicht verschont: Die FWG hat die letzte Koalition verlassen, weil man sich mies behandelt fühlte. Wie soll denn so gute Politik für Landau zustande kommen?

Partnerschaften funktionieren nur dann, wenn alle Seiten etwas davon haben und man sich die Errungenschaften gegenseitig gönnt. Wenn man, um in der Fußballmetapher zu bleiben, sich auch mal gegenseitig einen Ball auflegt und freut, wenn der andere trifft. Kurz gesagt: Es braucht einen Kulturwandel. Sollte der nicht möglich sein, sollten die Wähler sich fragen, ob sie nicht mal über alle Parteien hinweg großflächig das Personal austauschen möchten.