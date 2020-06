Ordnungsamt, Umweltamt und Rechtsamt sind in den kommenden Tagen wegen Umzugs kurzzeitig geschlossen, Sozialamt und Jugendamt sind nur eingeschränkt erreichbar. Das teilt die Stadtverwaltung Landau mit. Gestern hat das große Stühlerücken begonnen. Mitarbeiter der Abteilung Straßenverkehr und der internen Abteilung des Ordnungsamts ziehen von der Friedrich-Ebert-Straße in das neue Dienstgebäude in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 und sind deshalb noch bis einschließlich Montag, 22. Juni, nicht erreichbar. Ihnen folgt am Donnerstag, 18. Juni, die Abteilung allgemeine Ordnungsaufgaben und die Ausländerbehörde. Bis einschließlich Dienstag, 23. Juni bleiben diese Abteilungen für den Publikumsverkehr geschlossen.

In die freiwerdenden Räume in der Friedrich-Ebert-Straße 3 zieht dann am Dienstag, 23. Juni, und Mittwoch, 24. Juni, das städtische Umweltamt ein. Die Abteilung Zentrale Vergabestelle des städtischen Rechtsamts zieht an diesen Tagen in die Waffenstraße 5 um. Die Mitarbeiter beider Abteilungen sind auch telefonisch nicht erreichbar. Auch beim Jugendamt kann es am Mittwoch, 24. Juni, zu Beeinträchtigungen bei der Erreichbarkeit in der Friedrich-Ebert-Straße 3 kommen. Von Freitag, 26. Juni, bis einschließlich Freitag, 3. Juli, stehen innerhalb des Sozialamts in der Friedrich-Ebert-Straße 5 Umzüge an. Darum kann es in dieser Zeit auch hier längeren Wartezeiten kommen, teilt die Stadtverwaltung mit.