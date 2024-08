Zum zweiten Mal gibt es in Landau eine Kinderstadt der Landauer Jugendförderung. Theo, Anna, Lars, Jonathan, Noah, Linus, Timur und Luca berichten, was sich am zweiten Tag getan hat.

Am Dienstag sind wir wieder in der Kinderstadt angekommen und haben ein gemeinsames Spiel mit allen Kindern gespielt. Danach wurden wir mit dem neuen Kinderstadtlied, dass von einigen Kindern am Montag aufgenommen wurde, in den Kreis gerufen. Wir konnten auch gleich mitsingen.

Als nächstes haben wir die ersten Kinderstadt-News geschaut. Dort wurden die Bürgermeister*innen-Kandidaten vorgestellt. Das war auch sehr interessant. Besonders ist am Dienstag der Besuch vom Turnverein 1861 Landau im ASV Landau. Einige Kinder konnten uns ihre einstudierte Aufführung vor dem Mittagessen zeigen.

Werden die Wahlversprechen eingehalten?

Am Dienstag stand in der Kinderstadt auch die Wahl der Bürgermeister*innen an. Wir als Presseteam haben uns darüber unterhalten, was ein gutes Bürgermeister-Gespann braucht. Unser Team ist sich einig, dass folgende Punkte wichtig sind: Ein gutes Bürgermeister-Duo sollte seine Wahlversprechen halten. Außerdem sollten die beiden ein gutes Team sein und sollten freundlich zu den Bürgern sein. Sie sollten außerdem helfen und fair sein. Die Bürgermeister sollten die Bürger mitbestimmen lassen. Außerdem sollten sie alle Bürger im Blick haben.

Außerdem haben wir uns die Frage gestellt, warum es wichtig ist, sich vor der Wahl Gedanken zu machen, auf was es ankommt. Die Bürgermeister sollen wissen, was von ihnen erwartet wird. Die Wähler können sich so ein Bild über die Kandidaten machen. Dazu kommt, dass die Wähler schauen können, welcher Kandidat am besten zu den eigenen Vorstellungen passt.

Die Wahl haben Sophia und Luca gewonnen. Sie sind also unsere neuen Bürgermeister. Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns sehr darüber, dass sie uns vertreten und sind gespannt, wie sich das Team schlägt und welche Veränderungen auf uns zu kommen. Vor allem sind wir aber darauf gespannt, welche Wahlversprechen von den beiden wirklich eingehalten werden.