Es ist still geworden in der Öffentlichkeit um die Fridays-for-Future-Bewegung. Der Arbeitskreis Klimastreik Landau will den Klimaschutz am Samstag von 10 bis 12 Uhr mit einer Demonstration samt Die-In in der Fußgängerzone ins Gedächtnis rufen. Unter dem Motto „Let It Bee“ wollen sich die Teilnehmer auf dem Stiftsplatz treffen, in Richtung Marktplatz laufen und die Aktion auf der Kreuzung Gerberstraße mit der Kronstraße beenden. „Mit unserem Die-In wollen wir auf das verheerende Insektensterben aufmerksam machen, das durch die Klimakrise verursacht wird“, schreibt der Arbeitskreis. „Den Insekten geht es weltweit schlecht, sie werden direkte Opfer der globalen Erwärmung – und sind dabei unentbehrlich für ein funktionierendes Ökosystem. Tiere, Pflanzen und Menschen sind auf Insekten angewiesen, denn sie sichern nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch unsere Ernährung.“ Fast 90 Prozent aller Pflanzen seien auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen, auch unsere Nutzpflanzen.