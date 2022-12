Erinnern Sie sich noch an Weihnachten im vergangenen Jahr? Es war ein Krisen-Fest, das Coronavirus hatte Deutschland fest im Griff. Alle waren sich einig: Nächstes Jahr wird’s besser. Tja, schön wär’s gewesen! Jetzt hocken wir wieder im Krisenmodus vor dem Christbaum. Manche zittern vor der nächsten Gas- oder Stromrechnung, andere bibbern vor Kälte, weil die Heizung längst aus Spargründen ausgeschaltet ist. Das ist alles irgendwie wenig besinnlich. Aber ist deshalb der Ofen wirklich aus, die Hoffnung verloren? Auf keinen Fall! Mag sein, dass es momentan wenig Anlass für einen optimistischen Blick nach vorne gibt. Aber mal ehrlich: Gab es den in der Hochphase der Corona-Krise, als eine Welle nach der anderen wie in einer Dauerschleife über uns schwappte? Am Ende wurde die Krise doch gemeistert – mit Solidarität und etwas Geduld. Genau so kann es auch jetzt wieder funktionieren. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten.