Die Impfquoten in der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße steigen langsam, aber kontinuierlich an. Besonders deutlich ist der Anstieg erneut bei den Booster-Impfungen, teilen die Verwaltungen mit. Gemäß dem neuesten Impfquoten-Monitoring des Landes sind in Landau aktuell 87,06 Prozent der Über-Zwölfjährigen mindestens zweitgeimpft; die „Ü12-Booster-Quote“ hat erstmals die 50-Prozent-Marke überschritten und liegt bei 51,96 Prozent. Zum Vergleich: In der Vorwoche lag die Zahl der mindestens Zweitgeimpften bei 86,84 Prozent, die der Geboosterten bei 49,64 Prozent. Ähnlich die Situation in SÜW: Hier haben 76,06 Prozent der Über-12-Jährigen ihren mindestens zweiten „Piks“ erhalten, in der Vorwoche waren es 75,72 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen bei den über 12-Jährigen beträgt 40,63 Prozent (Vorwoche: 36,92 Prozent).

Über 170 neue Fälle

Derweil vermelden die Gesundheitsämter der Südpfalz 172 Neuinfizierte seit Mittwoch: 36 in Landau (Inzidenz 327,7), 70 im Kreis Südliche Weinstraße (271,7) und 66 im Kreis Germersheim (230,2). Drei Personen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben, eine hochbetagte Frau aus Landau und je ein Patient in Maximiliansau und in der Verbandsgemeinde Rülzheim.