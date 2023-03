Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die gute Hexe Aradia dient als Namensgeberin für die Notruf-und Beratungsstelle in Landau, die am 15. September ihr 30-jähriges Bestehen feiert. An diesem Tag werden nach einem offiziellen Teil die Türen geöffnet für die Ausstellung „Vom Überleben zum würdevollen Leben“.

Wer die Räume der großen Altbauwohnung in der Moltkestraße 7 betritt, taucht in eine Wohlfühlatmosphäre ein: Von einem bebilderten, mit schönen