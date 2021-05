Das erste Gebäude des dreiteiligen Gesundheitszentrums Medivicus in der Paul-von-Denis-Straße an der Bahnlinie in Landau nahe der neuen Polizeidirektion steht im Rohbau. Der siebenstöckige Turm zur Fußgängerbrücke hin hat bereits ein Erdgeschoss, und beim dritten Bauwerk entsteht die Bodenplatte. Täglich wuseln 34 Roh- und Fensterbauer auf der Baustelle. In dieser Woche kommen laut Generalunternehmer Heberger und Implenia Hochbau bis zu 37 Leute dazu: Trockenbauer, Putzer, Rohbauer und Ausrüster. Die Räume sind zu 70 Prozent belegt. Ein Gastronomiepartner fehle noch – das sei wohl der Pandemie geschuldet, sagte Jean-Pierre Baron von der Stellwerk Süd GmbH es bei einer Baustellenbesichtigung. Laut Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist es derzeit die größte Baustelle Landaus. Mitte 2022 sollen auf den 10.000 Quadratmetern die ersten Arztpraxen und medizinischen Anbieter einziehen, so Peter Sebastian vom Architekturbüro Werkgemeinschaft.