Magie im Landauer Südring? Zumindest staunten die Angestellten der Apotheke am Südring am Montagmorgen nicht schlecht, als sie feststellten, dass die rote, mit einem Apotheken-A versehene Fußmatte vor der Apothekentür weg war. Das Team fragte sich: „Wer legt sich eine so markante Fußmatte vor die eigene Haustür? Oder hat sich vielleicht ein frierender Mensch eine neue Unterlage gegönnt?“ Es könnte natürlich auch sein, dass die Apotheke einen „fliegenden Teppich“ erstanden hat, mutmaßt die Mannschaft. Ihr Appell: „Wer unseren Teppich vorbeifliegen sieht, darf sich gerne bei uns melden.“