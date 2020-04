Das Coronavirus ist nicht nur für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben eine Herausforderung, es bringt auch Familien in neue Sphären. Statt über Ostern beisammen zu sitzen und stundenlang zu quatschen, muss es eine Videoschalte tun.

Unsere Familie hat über die Ostertage ein großes Haus bei Bonn gemietet. Großeltern, Töchter, Schwiegersöhne, Schwiegerfreunde, Enkel, Urenkelin – 20 Personen zählt der Kreis inzwischen. Einmal im Jahr ist Familientreffen. Doch Sars-CoV2 macht uns einen Strich durch die Rechnung. Jeder bleibt zu Hause. Die Familie ist verstreut, von Köln bis Zürich, von Kaiserslautern bis Leipzig.

Ein Enkel stellt eine Schaltung auf die Beine. Auch das schon ein Spaß. Es tauchen Fragen auf wie: Sollen wir nicht doch über Google Hangout gehen? Zoom gibt es auch noch, Houseparty ist kurzfristig ebenfalls im Gespräch. Am Ende macht Skype das Rennen. Der Enkel ruft die Oma (78) an und gibt Hilfestellung bei der Einrichtung des Accounts. Der Probe-Anruf klappt. Na, dann los.

Ausgerechnet die Großeltern kommen dann zu spät zur Verabredung. „Wir essen gerade noch“, kommt die Ansage per Handy. Beim ersten Mal läuft die Kommunikation parallel zur Videokonferenz auch über Whatsapp. „Was müssen wir denn jetzt machen?“, lautet die Anfrage aus Köln. Abwarten, der Enkel ruft alle an. „Leipzig, wie ist Euer Name?“ – „Wir sind raus, bitte wieder anrufen.“ Frage an die Einsatzleitung: „Hast Du jetzt Stress?“ „Jaaaaa“, Zwinkerauge-Smiley. „Ich kann vier sehen“, teilt die Oma mit, die vor dem PC sitzt. „Ah, sind wieder dabei“, ist aus Leipzig zu vernehmen, „gerade alles abgestürzt.“ Dann verschwinden Oma und Opa vom Schirm. „Die Verbindung ist zu schwach, versuche es später erneut“ – die Großeltern schicken ein Foto ihrer PC-Oberfläche. „Ach, wie doof, und wir bekommen jetzt nichts mit“, macht Oma ihrem Unmut Luft, derweil die ersten schon erzählen.

Auch in Leipzig schwächelt die Leitung. Der Schwager in Köln experimentiert mit dem Instrumentarium, das das Portal so bietet. Smileys und Daumen-hoch-Piktogramme auf blauem Grund fluten das Köln-Bild des in mehrere Felder unterteilten Bildschirms. Mal ist der Hintergrund unscharf, mal ist es das Paar vor der kleinen Kamera. „Am besten schaltet ihr alle das Mikrofon aus, sonst versteht man den, der dran ist, so schlecht.“ Gesagt, getan. Nun werden die Äußerungen durch heftiges Kopfschütteln oder Daumen hoch Richtung Kamera kommentiert. Nur die Oma hält sich nicht dran. „Ich höre euch gar nicht alle.“ Opa nimmt die Kamera zur Hand und filmt das Ganze.

Bei der zweiten Videoschalte verläuft das Familientreffen schon routinierter. Aachen fällt allerdings zu Beginn gleich wieder raus. Dann gibt es nur Ton, aber kein Bild. Der Schwager lädt neu und ist plötzlich voll im Bild. Kaiserslautern fällt weg. „Ich gebe ab nach Koblenz“, heißt es aus Zürich. Oma spricht, und Opa filmt unverwandt.

Das Familientreffen 2020 hat eine andere Qualität als die der Vorgänger. Wo es sonst stundenlang laut, temperamentvoll und gestenreich zuging, tauscht sich der Kreis nun diszipliniert aus. Mikro ein, Mikro aus. Nächsten Sonntag ist wieder eine Familienkonferenz. Dann wird in Aachen Geburtstag gefeiert.