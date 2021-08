406.000 Euro sind inzwischen auf dem Spendenkonto „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ eingegangen. Die Stadt Landau, die Kreise SÜW und Germersheim sowie die Sparkasse Südpfalz haben zwei Projekte ausgeguckt, die schon unterstützt werden.

Vor rund fünf Wochen wurde das Spendenkonto eröffnet. Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor ungebrochen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „35.000 Euro fließen jetzt in zwei konkrete Hilfsprojekte“, informieren die Landräte Fritz Brechtel und Dietmar Seefeldt, Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Bernd Jung von der Sparkasse Südpfalz.

Mit 20.000 Euro unterstützt die Initiative einen Hilfsgütertransport des Projekts Wiederaufbauhilfe der DLRG sowie den Südpfälzer DRK-Kreisverbänden und der Firma Hornbach Baumarkt AG. Diese starke Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, beim Wiederaufbau in der besonders betroffenen Verbandsgemeinde Altenahr zu helfen.

Werkzeug gefragt

Was wird wann, wo und in welcher Menge konkret gebraucht? Das wissen die Ansprechpersonen vor Ort: die Vertreter der Kommunen dort und Rudi Götz, ehemaliger Kreisfeuerwehrinspekteur an Südliche Weinstraße und aktuell Fachberater Katastrophenschutz der Verbandsgemeinde Altenahr. Mehr denn je braucht es vor allem Werkzeug, um Estrich herauszureißen, Verputz abzuschlagen und Innenräume zu entkernen sowie Gebäude zu trocknen.

Genau das haben am vergangenen Wochenende Freiwillige der Hilfsorganisationen ins Krisengebiet gebracht: elektrische Bohrhämmer mit Zubehör, Meisel, Bohrer, Gehörschutz und Tapeziertische. „Die Ehrenamtlichen des DRK und der DLRG haben sich mit dieser Aktion ein weiteres Mal selbstlos für die Flutopfer eingesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung. Kein Cent der Spendengelder sei für Treibstoff der Fahrzeuge oder die Helferverpflegung aufgewendet worden. Stattdessen wurden die Nebenkosten komplett von den Hilfsorganisationen getragen.

Touristisches Anliegen

Auch Aufwandsentschädigungen für die Einsatzkräfte seien nicht entstanden. „Für dieses Engagement sagen wir noch mal herzlichen Dank, denn so konnten die 20.000 Euro von der Initiative ,Weinregion für Weinregion’ komplett für die dringend benötigten Hilfsgüter eingesetzt werden.“ Koordinatoren vor Ort sind auf Südpfalz-Seite Heiner Butz, Katastrophenschutzbeauftragter des DRK-Kreisverbands Germersheim, und Andreas Back, Präsident des DLRG Landesverbandes Rheinland-Pfalz.

Mit weiteren 15.000 Euro aus dem Spendentopf „Weinregion für Weinregion“ unterstützt die Initiative ein touristisches Anliegen im Ahrtal: den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. In den Stunden der Flut konnten sich die Gäste in der Jugendherberge zum Glück ins Obergeschoss retten. An der erst vor Kurzem renovierten Herberge ist allerdings ein Millionenschaden entstanden.

Spendenkonto

Spenden unter dem Stichwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ sind möglich auf das Konto des Landkreises SÜW bei der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66.