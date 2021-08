Übers Wochenende ist die Corona-Warnampel in Landau von Gelb auf Orange gesprungen. Der Landauer Oberbürgermeister bricht seinen Urlaub ab. Heute will er mit dem Krisenstab beraten, was zu tun ist. Wie ist die Lage?

Die Corona-Warnampel schaltet weiter: Nachdem die Stadt Landau am Donnerstag die Warnstufe Gelb erreicht hatte, gilt ab Montag die Gefahrenstufe Orange. Das geht aus dem Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes hervor. Auf Gelb steht die Ampel seit Montag im Landkreis Südliche Weinstraße.

Die Situation in Landau

In Landau ist jetzt erstmals der Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Es gilt nun die Gefahrenstufe Orange des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz. Der Inzidenzwert liegt bei 41 pro 100.000 Einwohner, ab 50 Neuinfektionen springt die Ampel auf Rot – und es gilt die Alarmstufe. Für den heutigen Dienstag ist die erste Sitzung der neu zu gründenden Corona-Task-Force angekündigt. Aus diesem Grund hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) seinen Urlaub jetzt unterbrochen. Nach der Sitzung der Task-Force will die Stadt über die weiteren Schritte informieren. Dieser Sondergruppe gehören unter anderem Vertreter der betroffenen Kommune, des örtlichen Gesundheitsamts und verschiedener Ministerien des Landes an, teilt die Stadt weiter mit.

Mögliche Einschränkungen sind unter anderem eine Begrenzung auf eine Person je zehn Quadratmeter, eine Erweiterung der Maskenpflicht, zum Beispiel in Schulen, Messen und an weiteren stark frequentierten Orten, eine Reduzierung von erlaubten Teilnehmerzahlen auch für private Feiern sowie ein Verbot von Kontaktsport oder Sperrstunden in der Gastronomie.

Die Situation im Kreis SÜW

Der Kreis Südliche Weinstraße hat am Montag mit 24 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erstmals den Wert von 20 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten, teilt die Kreisverwaltung mit. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) fordert die Kreisbürger dazu auf, die AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen – zu beachten, regelmäßig zu lüften und die Corona-Warn-App zu benutzen. „Wir haben in den letzten Monaten viel erreicht. Keiner von uns will einen zweiten Lockdown. Deswegen müssen wir jetzt gegensteuern, um die erkämpften Lockerungen nicht zu gefährden. Das kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen“, sagt Seefeldt.

Die Kita Eußerthal ist seit Montag bis einschließlich Mittwoch, 28. Oktober, geschlossen. Eine Betreuungsperson der Kita ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilt der Kreis weiter mit. Die Person war zuletzt am 14. Oktober in der Kindertagesstätte.

Die aktuellen Corona-Zahlen

In Landau und dem Kreis SÜW gibt es seit der letzten Meldung von Freitag 24 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. Damit wurden 361 Corona-Fälle vom Gesundheitsamt gezählt. 284 Menschen gelten als gesundet, einer weniger als am Freitag. Grund: Die Meldeadresse des Gesundeten wurde falsch zugeordnet, die Person lebt nicht im Kreis. Sechs Menschen sind gestorben. In der Stadt Landau gibt es 31 aktive Fälle, am Freitag waren es zehn weniger.

Im Kreis Germersheim gibt es neun neue Corona-Fälle seit Freitag. Das meldet das zuständige Gesundheitsamt. 70 Menschen gelten derzeit als infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 458 Personen infiziert. 379 Menschen sind mittlerweile wieder gesund, es gab neun Todesfälle.

Die Situation im Kreis Südwestpfalz

Der Landkreis Südwestpfalz, in dem auch Hauenstein liegt, wird vom Land nur noch in die Corona-Warnstufe gelb eingeordnet. Wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Montag informierte, ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 32 gesunken. Am Sonntag lag der Wert noch bei 36. Das Land Rheinland-Pfalz hatte den Kreis daher in der Gefahrenstufe Orange geführt.

Da sich die Lage leicht entspannt hat, werden keine schärferen Corona-Schutzmaßnahmen erlassen, erläuterte die Landrätin. Sie appellierte erneut an die Bevölkerung, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten und auf private Feiern in größerem Kreis zu verzichten.