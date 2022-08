Mit der Veranstaltung „Die Burg rockt“ lädt die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße gemeinsam mit der Sparkasse Südpfalz am Freitag, 26. August, ab 19 Uhr zur Weinparty auf der Burg Landeck ein. Zwölf Weingüter aus Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße bieten ihre Weine an und DJ Dennis sowie die Live-Entertainment-Band SUP-X sorgen für den passenden Sound im Burghof. „Für alle, die sich die Energie für den Aufstieg zur Burg fürs Feiern sparen möchten, steht ein Shuttleservice zur Verfügung“, so der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft, Bernd Wichmann. Tickets für 24 Euro und alles Weitere rund um das Event gibt es ab sofort unter www.events-ld-suew.de.