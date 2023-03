Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Auch in unserer Stadt brennt das Gotteshaus.“ Die jährliche Erinnerung an das „himmelschreiende Unrecht“, dass Deutsche vor 83 Jahren ihren jüdischen Mitbürgern angetan haben, wird in Landau würdig gepflegt.

Der Brand der Landauer Synagoge am 9. November 1938 und die Gräueltaten der Nationalsozialisten auch an den Landauer Juden in jenen Tagen vereinte viele Landauer im Gedenken