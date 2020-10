Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: 250 Menschen haben an der Aktion Stadtradeln in Annweiler teilgenommen und in drei Wochen 54.539 Kilometer zurückgelegt. Die Stadt zeichnete die Besten in drei Kategorien aus. Sie dürfen den Abstellplatz für Fahrräder am Bahnhof ein Jahr kostenfrei nutzen. Kilometer absolut: Pfälzerwald-Verein Annweiler mit 11.140 Kilometer; Teamgröße: PWV Annweiler mit 41 Radelnden; Kilometer pro Kopf im Team: Kletterwände mit 3063 Kilometern; Einzelergebnisse: Manuel Stilb von Kletterwände mit 2520 Kilometern. Anregungen aus der Aktionszeit werden nun im Arbeitskreis „Radverkehr“ besprochen. Erstes Treffen ist am 15. Oktober, 18.30 Uhr, im Hohenstaufensaal.