Auch im Wahlkreis 50 Landau gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier setzte sich Florian Maier (SPD) knapp gegen Claudia Braun von der CDU durch. Sieger aber ist die AfD.

An den Wählern im Wahlkreis 50 Landau hat es nicht gelegen, dass Alexander Schweitzer sein Ministerpräsidentenamt verloren hat. Das Ergebnis spiegelt fast die Landesebene wider, nur in umgekehrter Reihenfolge. Mit 30,4 Prozent bleibt der Wahlkreis fest in SPD-Hand, die CDU kommt auf 26,9 Prozent.

Wolfgang Payarolla Foto: Iversen

Die bittere Erkenntnis dieses Wahltages: Siegerin ist, wie in vielen Wahlkreisen im Land, die AfD. Die bundespolitische Stimmung sorgt für den Erfolg der Blauen. Im Wahlkreis Landau hat sie ihr Ergebnis verdoppelt. Das gilt auch für die Erststimmen: No-Name-Direktkandidat Wolfgang Payarolla verweist sogar die überzeugende und routinierte Grüne Lea Heidbreder auf die Plätze, auch wenn er nicht im Landtag sitzen wird. Sie geht in die Opposition und hat bereits der CDU den Kampf angesagt, wenn diese das Klimaschutzgesetz abschaffen möchte.

Lea Heidbreder Foto: Iversen

Erststimmen-Primus und damit der Direktkandidat für Mainz ist wieder Florian Maier (SPD). Der 40-jährige Dammheimer hat aus dem Gesellenstück der Wahl 2021, als er aus dem Stand heraus das Direktmandat gewann und damit den Landauer Christdemokraten Peter Lerch aus dem Landtag kickte, nun ein Meisterstück gemacht. Sein Einsatz im Wahlkreis hat sich gelohnt, zudem seine Glaubwürdigkeit als Kommunalpolitiker.

Claudia Braun Foto: Iversen

Auch Claudia Braun (CDU) kann sich feiern lassen. Die 41-jährige Edesheimerin hätte es fast geschafft, Maier zu schlagen. Es fehlten nur 425 Stimmen. Kommunalpolitisch unerfahren, profitiert sie vom Aufwind der Partei im Land. Von der erfahrenen Politstrategin und EU-Abgeordneten Christine Schneider auf den Schild gehoben, powerte Braun im Wahlkampf mit einem strammen Programm und viel Polit-Prominenz. Nun schafft sie es nicht in den Landtag, weil die CDU so viele Sitze durch Direktmandate erobert hat, dass Brauns Listenplatz 16 nicht ausreicht, um ins Parlament einzuziehen.