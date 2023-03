Schon im Januar war bei so manchem die Aufregung groß, als bekannt wurde, dass die Stadt Landau die Parkgebühren erhöhen wird. Als es dann am Mittwoch tatsächlich so weit war, hob erneut das große Murren an. Zu hören sind dann immer diejenigen nicht, die Verständnis für solche Preiskorrekturen haben. Allein die Blase in Facebook vermittelt das falsche Bild. Dort wird gern besonders laut und mächtig geschimpft – und beleidigt. Doch das Jammern und Klagen hilft nichts: Die Tageskarte kostet nun 3 Euro. Andernorts bekommt man dafür grad mal ein Ticket für eine Stunde. Apropos Ticket: Müsste die Stadt nicht die Größe und damit das Gewicht eines Autos auch ins Kalkül ziehen? Dickes Auto – dickes Ticket? Denn wenn doch die Autos immer größer werden, steht immer weniger Parkraum zur Verfügung. Wie viele SUVs verträgt eine Stadt?