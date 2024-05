Der ehemalige Standortübungsplatz Ebenberg bei Landau ist ein wertvolles Naturschutzgebiet mit unterschiedlichen Lebensräumen wie Trespen-Halbtrockenrasen oder Glatt- und Goldhaferwiesen . Diese gilt es zu erhalten.

Das Naturschutzgebiet wird gepflegt vom DBU Naturerbe, einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Lena Fitzner vom Naturerbe berichtet, dass sich das Areal gut entwickelt: „Beispielsweise beobachten wir zunehmend Exemplare der Gottesanbeterin, die ursprünglich nur im mediterranen Gebieten verbreitet war.“

Nach Aufgabe der militärischen Nutzung hat der Bund die Fläche als Teil des Nationalen Naturerbes 2011 an die Stiftungstochter aus Osnabrück übertragen. Wie die Naturschützer die knapp 200 Hektar große DBU-Naturerbefläche in den kommenden zehn Jahren schützen und weiterentwickeln wollen, beschreiben sie in dem jetzt fertiggestellten Naturerbe-Entwicklungsplan.

Landwirte helfen bei Pflege

So sollen offene Lebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzenarten durch gezielte Pflege bewahrt und möglichst noch verbessert werden. Dabei helfen lokale Landwirtschaftsbetriebe, betont die Projektverantwortliche Fitzner. Sie hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen sowie dem Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel den 95-seitigen Managementplan erstellt und mit den Behörden abgestimmt. In den nächsten Jahren stehen vor allem Maßnahmen im Offenland im Fokus.

Die DBU-Naturerbefläche Ebenberg ist gekennzeichnet von großflächigen Magergrünlandkomplexen aus Halbtrockenrasen sowie mageren Glatthaferwiesen auf Lössboden, die durch Feldgehölze und Heckenstrukturen gegliedert sind. Waldbereiche nehmen nur kleine Flächen ein. „Seit Jahrzehnten beweiden die Schafherden der Schafzucht Bühner/Burg den Ebenberg und dämmen damit auch eine mögliche Verbuschung mit Weißdorn und Schlehe ein“, erläutert Roland Schröder, Offenlandmanager im DBU Naturerbe. Inzwischen würden die Schafe durch einige Ziegen unterstützt, die den Gehölzen noch besser Paroli bieten könnten.

Stiftung kümmert sich um 70.000 Hektar

In weiteren Bereichen werden die Wiesen extensiv bewirtschaftet, also mit einer Nutzung ohne Düngung und höchstens einem Mahdtermin im Jahr. Mitarbeitenden des Bundesforstbetriebes Rhein-Mosel kümmern sich um die Umsetzung. Für Revierleiter Ingo Karius stellt der Entwicklungsplan eine Arbeitshilfe dar, auf deren Grundlage er seine jährlichen Maßnahmen plant.

Die DBU Naturerbe kümmert sich bundesweit um 66 Flächen mit rund 70.000 Hektar. Schritt für Schritt wird für jede Liegenschaft ein spezifischer Managementplan geschrieben.