Die gemeinsame Diagnosestation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche in der Arzheimer Straße in Landau schließt zum Monatsende. Der letzte Betriebstag ist am Donnerstag, 31. März. Hintergrund ist, dass in der Diagnosestation zuletzt nur sehr wenige Testungen vorgenommen werden mussten. „Die Infrastruktur werden Stadt und Landkreis jedoch vorerst weiter vorhalten, um auf Veränderungen reagieren und rasch wieder öffnen zu können, wenn nötig“, betonen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Dies könnte zum Beispiel bei veränderten Testkonzepten des Bundes der Fall sein.

Ehrenamtliche Helfer

In der Diagnosestation haben ehrenamtliche Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes seit Pandemiebeginn PCR-Tests durchgeführt, anfangs unterstützt von der DLRG. Die Diagnosestation hatte dabei stets den „Spezialauftrag“, insbesondere enge Kontaktpersonen von Corona-Positiven zu testen. Zwischenzeitlich konnten auch Ärzte Verdachtsfälle zu Tests in die Diagnosestation überweisen. Zeitweise unterstützen Soldaten der Bundeswehr die Einrichtung.