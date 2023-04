Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früher war Diabetes eine Alterskrankheit. Heute zählen auch viele junge Leute zu den Kunden der SHG. Das Landauer Diabetes-Versandhaus hat sich in bester Lage in der Paul-von-Denis-Straße eingerichtet und verschickt seine Produkte in alle Ecken Deutschlands. Dabei hat alles ganz klein angefangen.

Ein kleiner, feiner Verkaufsraum, 400 Quadratmeter stylish eingerichtete Büroräume, 2500 Quadratmeter Lagerfläche verteilt auf drei Regaletagen. Inmitten des neuen Landauer Filet-Areals