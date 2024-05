Die DHL hat in Landau zwei neue solarbetriebene Packstation in Betrieb genommen. Diese befinden sich am Park-and-Ride in der Maximilianstraße 11 und in der Langstraße 10. Sie haben jeweils 57 Fächer und ermöglichen den rund um die Uhr Paketempfang und -versand. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist online unter www.dhl.de/packstation möglich.