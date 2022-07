Der Kreisverband Südpfalz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) freut sich zwar über jedes positive Engagement, wenn negative Schlagzeilen die Medien bestimmen, aber er macht einige kritische Anmerkungen zur Berichterstattung über eine Wohngemeinschaft mit fünf beeinträchtigten Menschen in der Villa Landau.

So unterstreicht der DGB mit Bezug auf den Bericht vom 21. Juli, insbesondere die Anzahl der Beschäftigten im Minijob halte er für bedenklich. „Wie bekannt ist, bietet diese Beschäftigungsart, wenn sie nicht als Nebenjob oder während des Studiums ausgeübt wird, keine soziale Absicherung und führt meist zu Altersarmut“, heißt es in der Stellungnahme. Der DGB fragt, ob dieses Projekt so schlecht finanziert sei, dass man alle Mitarbeiter nur im Minijob beschäftigen könne. Darüber werden nicht berichtet.

Welche Qualifikation?

Als positiv bewerte der Berichterstatter, dass die zu Betreuenden darüber entscheiden könnten, wer sie betreute, wenn mehr als ein Mitarbeiter sich zur Schicht melde. „Hier stellt sich die Frage, ob der beziehungsweise die nicht ausgewählte Mitarbeiter*innen dann eine andere Tätigkeit erhält oder an diesem Tag ohne Arbeit ist. Welche Qualifikation haben die Beschäftigten? Auch Betreuung ist eine pädagogische Arbeit.“

Ein „tolles Leben“ wünsche man jedem beeinträchtigen Menschen, aber man sollte auch die Beschäftigten nicht nach dem Prinzip der „Tagelöhner“ beschäftigen, betont der DGB. „Sonst sind Engagement und gute Arbeit bald nicht mehr vorhanden.“