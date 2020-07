Die Hochschulgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) kritisiert die Reaktion des Wissenschaftsministeriums auf die aktuelle Situation der Studierendenwerke: „Es dürfen nicht nur wirtschaftliche Entscheidungen auf Länderseite getroffen werden, sondern es müssen sozialverträgliche und menschenfreundliche Lösungen angestrebt werden“, sagt Juliane Winter von der DGB-Hochschulgruppe. Das Land müsse den Werken mehr Geld zur Verfügung stellen, um die Menschen dauerhaft zu beschäftigen. Dann könnte auch die Kurzarbeit zur Sicherung von Arbeitsplätzen greifen – dass das möglich ist, sehe man in Baden-Württemberg.

Das Studierendenwerk hat wegen der ausgesetzten Präsenzpflicht der Studierenden an den Unis und Hochschulen einen drastischen Umsatzeinbruch zu beklagen. Zunächst werden die Verträge von 51 Mitarbeitern nicht verlängert, ohne Hilfe drohten weitere Einschnitte, sagte Sprecher Thomas Mosthaf der RHEINPFALZ. Das Wissenschaftsministerium entwickele Handlungsansätze, hieß es auf Anfrage. Auch die Vermietung von Zimmern in den Wohnheimen an Touristen wird diskutiert.