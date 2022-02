„Wir brauchen Sozialleistungen, mit den man auskommen, und Löhne, von denen man gut leben kann.“ Der Kreisverband Südpfalz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sieht Nachholbedarf bei der Bundesregierung, was den Kampf gegen Kinderarmut angeht. Der DGB reagiert auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung „Jedes fünfte Kind lebt in Armut“. Deutschland benötige gute Löhne und keine prekäre Beschäftigung im Niedriglohnsektor. Dafür braucht es mehr tarifgebundene Arbeitsplätze und gute Tarifabschlüsse. Auch die Kommunalpolitik sei gefordert. In Landau fehle es vor allem an bezahlbaren Wohnraum für arme Menschen und Familien. Möglichkeiten der sozialen Teilhabe müssten ausgeweitet werden. „Wir benötigen dringend mehr sozialen Wohnungsbau und einen Sozialpass, der Bedürftigen einen geförderten Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen ermöglicht“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Pläne der Bundesregierung, eine Kindergrundsicherung einzuführen und den Mindestlohn zu erhöhen, begrüßt der DGB. „Wir fordern aber die Bundesregierung angesichts der dramatischen Situation auf, hier bald nachzulegen.“ Insbesondere aufgrund der erheblichen Auswirkungen, die die derzeitige Inflation bei Lebensmittelpreisen, Energie- und Wohnkosten auf einkommensarme Menschen habe.