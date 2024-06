Die Leidenschaft von Grünen und Schwarzen füreinander ist ein wenig erkaltet. Eiskalt erwischt hat die Grünen allerdings die Nachricht, dass Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) über eine neue Dezernatsverteilung nachdenkt. Er begründet das mit großen Herausforderungen durch Wohnungsbau und Wärmeplanung. Letzteres klingt stark nach einem Grünen-Thema. Zudem hätte Geißler ein Riesenproblem von der Backe, wenn er es Lukas Hartmann zuschieben würde. Mehr noch: Die CDU hätte endlich ihren OB wieder lieb, wenn er Hartmann das Verkehrsdezernat entziehen würde. Hartmann hatte sich in der trügerischen Sicherheit gewiegt, dass sich niemand darum reißen würde, sich mit den Autofahrern anzulegen. Vielleicht hat er da falsch gedacht: Wenn man einfach nichts macht, schreit auch keiner. Wie viel alte Freundschaften in der Politik zählen, müsste auch der Grünen-Bürgermeister wissen. Sein Vorgänger Maximilian Ingenthron war ratzfatz aufs Abstellgleis geschoben – nicht zum Missfallen Hartmanns. Wie heißt es so schön: Wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden. Klar ist: Die Dezernatsverteilung ist Sache des OB. Auch in der Politik gibt es die alte Geschichte von Koch und Kellner.