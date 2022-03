Die Winzergenossenschaft hat am Freitag bei strahlendem Frühlingswetter ein Falkennest am Deutschen Weintor angebracht. Die Greifvögel haben nun in einer Höhe von 18 Metern die Möglichkeit, sich an dem historischen Denkmal einzunisten und Nachwuchs heranzuziehen. „Wir freuen uns, so unseren Beitrag zur Artenerhaltung dieser besonderen Vögel leisten zu können“, sagte Diana Schöneich, Personalverantwortliche der Winzergenossenschaft Deutsches Weintor. Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit dem NABU Landau statt. Die Anbringung des Nests in schwindelerregender Höhe erfolgte in Kooperation mit den Stadtwerken Bad Bergzabern.