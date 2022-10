Die Sieger des Deutschen Rotweinpreises stehen fest, und auch etliche Südpfälzer Weingüter dürfen sich über Auszeichnungen freuen. Das Weinmagazin „Vinum“ schreibt den Rotweinpreis seit 1987 jährlich aus. Auch beim inzwischen 36. Wettbewerb gab es mit knapp 1500 Weinen einen regen Andrang bei den Anstellungen.

Einen Sonderpreis in der Kategorie „Best Buy“ holte bei den Weinen für 10 bis 15 Euro das Weingut Rinck aus Heuchelheim-Klingen mit seinem Klingener Herrenpfad Portugieser trocken 2019. Jener Wein konnte auch bei den „Deutschen Klassikern“ punkten und erreichte in jener Kategorie den ersten Platz. In der Kategorie Spätburgunder kam das Weingut Bernhard Koch aus Hainfeld mit seinem Hainfelder Letten Pinot Noir trocken auf einen zweiten Platz. Ebenfalls einen zweiten Platz errang das Weingut Bernhart aus Schweigen in der Kategorie St. Laurent/Frühburgunder mit seinem St. Laurent trocken S 2019. In der Kategorie Edelsüß setzte sich das Weingut Jürgen Frey aus Essingen auf den drei höchsten Platzierungen durch: auf Platz ein mit seinem Essinger Rossberg Spätburgunder Eiswein 1987, auf Platz zwei mit seinem Essinger Rossberg Saint Laurent Beerenauslese 2020 und auf Platz drei mit seinem Essinger Sonnenberg Merlot Beerenauslese 2021.